Survivor tarihinde böyle ihanet görülmedi!

Survivor 2018'e veda eden Cumali Akgül, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. ''İhanet var ama bu kadar aşırı derecede ihanet Survivor tarihinde görülmemiştir.'' diyen Cumali, ''Kırgım olduğum kişiler var. İster istemez gönül koyma var'' dedi.

Survivor tarihinde böyle ihanet görülmedi!

Survivor'dan elenen 32 yaşındaki Cumali Akgül, adada yaşadıkları hakkında şunları konuşurken ''Kırgım olduğum kişiler var. İster istemez gönül koyma var. Adada kalmak istiyordum ama karşımdaki rakipler de normal rakipler değildi. Son 10 yılın en iyileriydi. Sporcu geçmişim olsaydı belki onlara direnindim. Nagihan dobracı olduğu için ve çabuk gaza geliyor. Beni karşı tarafa göndermek isteyen Birsen Abla, Anıl ve Nagihan'dı. Bu konuya dahil olmak istemeyen Yağmur, Hakan ve Funda'ydı." dedi.

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Survivor tarihinde böyle ihanet görülmedi!

"Ben her şeyi konseyde öğrendim. Nagihan'ın Acun Ilıcalı'ya söylemesiyle öğrendim. Adada yanlarında gittiğimde benden uzaklaşıyorlardı." diyen Cumali, "Bir şey olduğunu anladım. Hissediyordum ama ne var bilmiyordum. Ben 'Dışarıda bir şey mi oldu benden saklıyorlar' diye düşünüyordum. Böyle bir şey hissetmiyordum. İhanet var ama bu kadar aşırı derecede ihanet Survivor tarihinde görülmemiştir. İnsanın zoruna gider. Beni göndereceksen buraya gönderirsin. Beni günah keçisi gibi, ihanetçi gibi, uğursuzmuş gibi karşı tarafa gönderilmek insanın zoruna gider." ifadelerini kullandı.

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Survivor tarihinde böyle ihanet görülmedi!

Performansının kurbanı olduğunu belirten Cumali, "Fazla polemiğe girmek istemedim. Beni performansım düşük diye gönderdiler, yani performansımın kurbanı oldum." dedi.

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Survivor tarihinde böyle ihanet görülmedi!

İşte Cumali Akgül'ün ihanete uğradığı o sözler; "Amerikalıların meşhur bir lafı vardır; Doğru yerde, yanlış zamanda. Ben Survivor'a doğru geldim, ama yanlış zamanda yürüdüm."

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