Survivor Serkay ekranlara döndü! İşte rol aldığı dizi

Survivor 2016'ya katılarak adını duyuran ve finale kadar gelmeyi başaran Serkay Tütüncü oyunculuğa başladı. İnsanlık Suçu dizisiyle ekranlarda yer alan Tütüncü, "Risk almak beni daha diri tutuyor, daha fazla çalışmam gerektiği konusunda beni teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Survivor Serkay ekranlara döndü! İşte rol aldığı dizi

Serkay Tütüncü projeye dahil olma sürecini, "Projeden menajerim sayesinde haberim oldu. Deneme çekimlerine çalıştım ve görüşmeye gittim. Orada yönetmenimiz Barış Yöş ile Gökhan rolü üzerine sohbet ettik. Deneme çekiminden sonra yaklaşık 10-15 gün heyecanlı bir bekleme süreci oldu. Gökhan karakterine beni uygun görmüşler. Çok güzel bir süreçti benim için" sözleriyle anlattı.

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Survivor Serkay ekranlara döndü! İşte rol aldığı dizi

"Başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere çok iyi oyuncularla birlikteyim. Kendimi geliştirmem için çok güzel bir alan elde ettim" diyen Tütüncü, "Oyunculuk, çocukken bile çok ilgimi çeken, beni heyecanlandıran bir şeydi. Özellikle “Fight Club” ve “A Beautiful Mind” filmlerinden sonra genelde filmlerin konularından uzaklaşıp oyunculuk için izlemeye başladım. Bu da zamanla oyunculuğa merakımı daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

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Survivor Serkay ekranlara döndü! İşte rol aldığı dizi

Tütüncü dizideki karakteri hakkında ise şöyle konuştu: "Gökhan, kendi iç dünyasında hissettiği eksikliklerle mutsuz olan biri. Manevi duygulardan, sevgiden uzak büyüyen bir çocuk. Konu, hayatındaki lüksü kaybetmek olduğunda ise hırslı ve tehlikeli yönleri daha çok ortaya çıkıyor. Çoğu zaman kontrolsüz, düz biri. Bu yüzden ikili ilişkilerinde genelde başarısız."

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Survivor Serkay ekranlara döndü! İşte rol aldığı dizi

"Gökhan’la hiç buluştuğumuz bir nokta yok. Ama ilk oyunculuk deneyimimde böyle bir risk almak beni daha diri tutuyor, daha fazla çalışmam gerektiği konusunda beni teşvik ediyor. Kendime yakın olan bir karakter, bana kendimi bir noktada yeterli hissettirebilirdi. Normal hayatımda da karakterimden uzak kişilere karşı önyargılı yaklaşmam. Bu da Gökhan’ı tanımam için yardımcı oluyor."

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