Survivor Serenay Aktaş kırmızı halıda Bella Hadid'i taklit etti

İÇ ÇAMAŞIRI DİKİLMİŞTİ: Sulcer, herhangi bir soruna yol açmaması için elbisenin içinde aynı renkte ipek bir iç çamaşırı dikilmiş olduğunu söyledi. Yani bir başka deyişle dış görünüşü elbise olsa da aslında Hadid'in giydiği tulum tarzı bir giysiydi. Elizabeth Sulcer, model Bella Hadid ve tasarımcı Alexandre Vauthier ile birlikte elbise üzerinde çok çalıştıklarını da anlattı. Stilist Sulcer "Amacımız güzel ve ikonik bir elbise yaratmaktı" diye konuştu.