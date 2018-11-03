Survivor Serenay Aktaş kırmızı halıda Bella Hadid'i taklit etti

Survivor yarışmasıyla ünlenen genç oyuncu Serenay Aktaş, başrollerini Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'in oynadığı 'Dünya hali' filminin önceki akşam yapılan gala gösterimine adeta damga vurdu. Serenay'a bakanlar dönüp bir daha baktı.
BELLA HADİD'İ TAKLİT ETTİ: Serenay Aktaş’ın elbisesi, dünyaca ünlü süper model Bella Hadid'in 2016'daki Cannes Film Festivali kırmızı halısında giydiği elbiseye benzerliğiyle dikkat çekti. Kırmızı renkteki askılı elbisenin derin yırtmacı Hadid'in kırmızı elbisesini hatırlattı. Bella Hadid'in iki yıl önceki Cannes Film Festivali'nde konuk olduğu The Unknown Girl filminin galasında giydiği bu elbise büyük olay olmuştu.
OLAY OLMUŞTU: Alexandra Vauthier tasarımı kırmızı elbise, tamamen açık sırtı, yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle ilgi odağı haline gelmiş, günlerce konuşulmasıyla Cannes Film Festivali'nin kırmızı halı tarihine geçmişti. Elbise, derin yırtmacı nedeniyle riskli görünse de Stilist Elizabeth Sulcer’er göre aslında son derece korunaklıydı.
İÇ ÇAMAŞIRI DİKİLMİŞTİ: Sulcer, herhangi bir soruna yol açmaması için elbisenin içinde aynı renkte ipek bir iç çamaşırı dikilmiş olduğunu söyledi. Yani bir başka deyişle dış görünüşü elbise olsa da aslında Hadid'in giydiği tulum tarzı bir giysiydi. Elizabeth Sulcer, model Bella Hadid ve tasarımcı Alexandre Vauthier ile birlikte elbise üzerinde çok çalıştıklarını da anlattı. Stilist Sulcer "Amacımız güzel ve ikonik bir elbise yaratmaktı" diye konuştu.
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