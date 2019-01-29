Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

Kanal D ekranlarında kendisine beklenenden az bir izleyici kitleyicisi yakalayan ve son bölümde iki yıldız ismi kadrosuna dahil eden Bir Litre Gözyaşı dizisinin fişi çekildi.

Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

Yayın hayatına girdiği günden beri reyting sıralamasında kendisine üst sıralarda yer bulamayan dizi, ekranlara tutunmak için iki flaş transfer gerçekleştirmişti. Güzel oyuncu Türkü Turan ve Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in de dahil olduğu dizi için Kanal D düğmeye bastı. Dizi, bu hafta yayınlanacak 15. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 13. bölümünde başrol oyuncularından Sanem Çelik ve oyuncu kadrosunun büyük bölümü veda eden Bir Litre Gözyaşı dizisinin fişi çekildi. Sezona büyük umutlarla başlayan Med Yapım - MF Yapım imzalı, başrollerini Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in paylaştığı sevilen dizi için alınan bu karar hayranlarını üzdü.

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Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

Bir Litre Gözyaşı, dizilere verilen 3 haftalık sezon arasının ardından bambaşka bir konseptle yeniden ekrana dönmüş ve seyircinin kafasını karıştırmıştı.

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Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

DİZİYİ BIRAKIP GİTMİŞTİ: Sanem Çelik’in oynadığı Cihan’ın annesi Figen’in öldüğü ortaya çıktı. Annesi Güzin ile birlikte yan yana mezarlarda yatan Figen'in bir anda ölmesi zaten final yapacağının belirtisiydi.

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