Survivor şampiyonunun katıldığı Kanal D dizisi hakkında flaş karar!

Yayın hayatına girdiği günden beri reyting sıralamasında kendisine üst sıralarda yer bulamayan dizi, ekranlara tutunmak için iki flaş transfer gerçekleştirmişti. Güzel oyuncu Türkü Turan ve Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in de dahil olduğu dizi için Kanal D düğmeye bastı. Dizi, bu hafta yayınlanacak 15. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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