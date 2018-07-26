Survivor şampiyonu Merve Oflaz'a 'eskort' kabusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kabul edilen iddianamede, Merve Oflaz'ın hesabını hackleyen kişilerin kendisini arayarak numarasını eskort sitelerine koymakla tehdit ettiklerini, aynı gece çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon alması üzerine hattını kapattığını söylediği aktarıldı.

Survivor şampiyonu Merve Oflaz'a 'eskort' kabusu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, aralarında şarkıcı, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yaparak para veya benzeri taleplerde bulunduğu öne sürülen 12'si tutuklu 18 şüpheliyle ilgili hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın da 15 Ağustos'ta yapılmasına hükmetti.

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Survivor şampiyonu Merve Oflaz'a 'eskort' kabusu!

BİRÇOK ÜNLÜYE TUZAK KURMUŞLAR: İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen ve elebaşılığını G.Ş'nin yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

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Survivor şampiyonu Merve Oflaz'a 'eskort' kabusu!

'MAVİ TIK' VAADİ VERİLMİŞ: İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, şüphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilerek, mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu, ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatıldı.

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Survivor şampiyonu Merve Oflaz'a 'eskort' kabusu!

ÜNLÜLER MAĞDUR OLMUŞ: Mağdurların panik ve telaşa sürüklenmesi sonrası, şüphelilerce önceden oltalama yönteminde kullanılmak üzere düzenlenen Instagram web sitesini andıran ve içeriğinde birkaç harf ya da işaret değişikliği bulunan web sitelerine yönlendirildikleri, mağdurların belirtilen web adreslerine erişim sağlaması sonrası, sayfa üzerinde bulunan kullanıcı adı ve şifre kısmına, hesaplarına ait bilgileri girmesi sonrası, sayfanın gerçek Instagram sayfasına yönlendirildiği, bazen de sayfa üzerinde hata olduğunu belirten bir uyarı ekranı çıktığı belirtilen iddianamede, akabinde, şüphelilerce arka planda, mağdurların hesaplarına ait temin edilen verilerin, mağdurun bilgisi ve rızası dışında kullanılarak, gerçek Instagram sitesi üzerinden yetkisiz giriş yapıldığı, bu şekilde hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği ve hesap sahibinin, hesaplarına erişiminin engellendiği, bazı olaylarda, hesaptaki fotoğrafların silindiği ya da değiştirilerek başka fotoğrafların paylaşıldığı kaydedildi.

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