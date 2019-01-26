Survivor şampiyonu Kanal D'nin sevilen dizisine dahil oldu

SURVİVOR ŞAMPİYONU DİZİYE DAHİL OLDU: Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı'nda hikâye, beş yıl sonrası ile başlıyor. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan'ın, neler yaşadığı ve nasıl bir maceraya başlayacağı büyük bir merak konusu. Yeni bölümlerinde Bir Litre Gözyaşı'nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu.