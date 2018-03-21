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Survivor Panorama'da olay! Sunucular birbirine girdi

Survivor Panorama'da olay! Sunucular birbirine girdi

TV8'de yayınlanan ve Survivor yarışmasına dair analizlerin yapıldığı 'Survivor Panorama' programında Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında sert bir tartışma yaşayınca yayına ara verildi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 14:38 - Güncelleme: 21-03-2018 14:38

TV8’de yayınlanan Survivor Panorama programına sunucu Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül arasında çıkan sözlü tartışma damga vurdu. Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül'ün hararetli tartışması ancak yayının kesilmesi ile bitirildi. 

Şu sıralar Survivor’da yarışmacı olarak bulunan Hakan Hatipoğlu’nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik oldukça sert ve iddialı ifadeler kullanmaya başladı.

HAKAN URAL ARAYA GİRDİ AMA NAFİLE
Hakan Ural’ın araya girme çabaları yeterli olmayınca yayına apar topar bir ara verildi. İkili arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Hakan Ural başarılı olamadı. Daha sonra reji ekibi VTR’ye giderek durumu kurtarmaya çalıştı.

Seda Akgül, Tuğba Algül’e “Sen mi bana öğreteceksin” diye sorunca Algül de altında kalmadı ve “Gerekirse evet” dedi. O anlarda ortalık iyice gerildi ve VTR’ye gidilmesine karar verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 21 Mart 2018 15:06 ÜLKENİN GÜNDEMİ SURVİVORMI YA, MEHMETÇİK SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPIYOR DESTAN YAZIYOR, BU ZIRTA BOZLARIN YAPTIĞINA BAKIN, BIRAKIN BU SOYTARILARI İZLEMEYİN YA, ÜLKEMİZİN HANGİ MESELESİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR OLAYIN ÜLKEMİZLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK HERKES CEBİNİN TELAŞINDA...

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