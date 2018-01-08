Survivor ne zaman başlayacak?

Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı. Nevin Yanıt'ın ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor'da görüşmek üzere"