Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Merakla araştırılan soruların cevapları yanıt buldu. TV8 kanalında yayınlanan ve heyecanla beklenen Survivor 2018'in ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Survivor detayları... Son olarak Nevin Yanıt'ın Survivor 2018 katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da. Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak.

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Survivor ne zaman başlayacak?

Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı. Nevin Yanıt'ın ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor'da görüşmek üzere"

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Survivor ne zaman başlayacak?

Sahra Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

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Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Merakla araştırılan soruların cevapları yanıt buldu. TV8 kanalında yayınlanan ve heyecanla beklenen Survivor 2018'in ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Survivor detayları... Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Survivor 2018'de yarışacak bir ismi daha açıkladı.
-Cumali Akgül

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