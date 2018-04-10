Survivor Nagihan'dan şok istek 'Alın bu adamı karşı tarafa gönderin'

NAGİHAN'DAN CUMALİ TALEBİ 'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'; Funda'nın veda etmesinin ardından konuşan Nagihan, Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçirilmesini istedi. Cumali'yle yakın dost olan Hakan Hatipoğlu dışında, takım olarak konuştuklarını söyleyen Nagihan, 'Bu akşam bir güçlü yarışmacıyı daha kaybettik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Takımımızın durumu ortada. Oyun bittikten sonra herkes ağlama modundaydı. Yeni gelen arkadaşlar bir haftada halsiz kaldıklarını, bizim aylardır dayanmamızın mucize olduğunu söylüyorlar. Buraya gelmeden konuşma yaptık, buna Hakan katılmadı. Konuşacağımız şey sizin için uç bir nokta olabilir. All Star özellikle erkekleri çok güçlü. Cumali'yi biz iki ay misafir ettik. Dilim varmıyor ama çok saçma gelebilir. Biraz ayaklanmamız adına Cumali'yi karşı takıma transfer etme imkanınız varmı? Çok zor durumdayız' dedi.



