Survivor Nagihan'dan şok istek 'Alın bu adamı karşı tarafa gönderin'

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken, dün akşam yayınlanan 43.bölümde iki sürpriz peşpeşe yaşandı. Önce Gönüllüler Takımı'ndan çok sürpriz bir isim adaya veda etti. Hemen ardından olaylı yarışmacı Nagihan Karadere öyle bir istekte bulundu ki daha önce Survivor tarihinde böyle isteğin eşi benzeri görülmedi.
Survivor 2018'in 9 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 43. bölümünde Gönüllüler takımından elemeye kalan isimlerden Funda elenerek adaya veda etti. Son bölümde, kahvaltı ve iyi baraka ödülünü de kaybeden Gönüllüler'den Nagihan konsey sırasında Acun Ilıcalı'ya şok bir istekte bulundu.
NAGİHAN'DAN CUMALİ TALEBİ 'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'; Funda'nın veda etmesinin ardından konuşan Nagihan, Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçirilmesini istedi. Cumali'yle yakın dost olan Hakan Hatipoğlu dışında, takım olarak konuştuklarını söyleyen Nagihan, 'Bu akşam bir güçlü yarışmacıyı daha kaybettik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Takımımızın durumu ortada. Oyun bittikten sonra herkes ağlama modundaydı. Yeni gelen arkadaşlar bir haftada halsiz kaldıklarını, bizim aylardır dayanmamızın mucize olduğunu söylüyorlar. Buraya gelmeden konuşma yaptık, buna Hakan katılmadı. Konuşacağımız şey sizin için uç bir nokta olabilir. All Star özellikle erkekleri çok güçlü. Cumali'yi biz iki ay misafir ettik. Dilim varmıyor ama çok saçma gelebilir. Biraz ayaklanmamız adına Cumali'yi karşı takıma transfer etme imkanınız varmı? Çok zor durumdayız' dedi.
'CUMALİ'Yİ ÇOK SEVİYORUZ AMA...'; Cumali'yi çok sevdiklerini ama takıma katkısı olmamasından dolayı karşı takıma geçirilmesini istediklerini ifaden eden Nagihan, 'Cumali ara ara sürprizler yaparak oyun kazanıyor. Ama genelde katkısının olmadığını biliyoruz. Kendisi de sporcu olmadığını ve elinden bu kadarının geldiğini söylemişti. Artık konuşacak halimiz yok. Kelimeleri dahi seçemiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama Cumali'nin katkı sağlayamaması bizi zor durumda bırakıyor' şeklinde konuştu.
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