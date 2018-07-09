Survivor Nagihan fena patladı: Pis iftiralarınız bitmedi

'Survivor 2018' finalisti Nagihan Karadere, Kıbrıs finalinde SMS oyları sonucu şampiyonluğu Adem Kılıççı'ya kaptıran ve mutlu sona ulaşamadığı için bir hayli üzülen Başarılı sporcu, yarışma sonrası hakkında yapılan eleştirelere sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yanıt verdi. Moraran bacağının fotoğrafını Instagram'da paylaşan ve kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert yanıt veren Nagihan, şu ifadeleri kulandı:
''KORTİZON SONRASI KİLO ALDIM'': "3 Şubat'ta bacağımın hali. Survivor parkuruna çıkmamdan 2-3 gün önceki halim. İç adalemde ciddi bir kopma oldu ve yüklü bir kortizon tedavisi sonucunda aşırı kilo aldım. Değil koşmayı yürüyemeyecek haldeydim Survivor'ın başından sonuna kadar sakatlıkla hep sınav verdim. 'Bunda da bir hayır vardır' dedim. Yine Allah yüzümü kara çıkarmadı. Tüm olumsuzluklara iftiralara karşı hep dik durmaya çalıştım Allah sabredenlerden yanadır.
''BU BACAKLA OYNAMAM ZOR OLDU'': Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten, korkmadım korkacak olsam, All Star takımda kalır, oyuna da çıkmaz keyfime bakardım. Bu bacakla yani (tek bacakla) All Star kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum. Çünkü benim cesaretim vardı. Çünkü benim hedefim vardı. 'Bu sakatlıkla bile tüm rakiple baş edebilirim' dedim. O yürek vardı bende çok şükür, Allah da bana hep yardım etti.
''AĞRI KESİCİLERLE OYUNLARA ÇIKTIM'': Ayrıca bir bu sakatlığım yoktu orada da dizimden sakatlandım iç yan bağlarımda esneme oldu. 3-4 ay sabah akşam ağrı kesici içerek uykuya daldım ve ağrı kesicilerle her oyuna çıktım. Buna herkes şahittir tüm çalışan ve yarışmacılar.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER