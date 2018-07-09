Survivor Nagihan fena patladı: Pis iftiralarınız bitmedi

''BU BACAKLA OYNAMAM ZOR OLDU'': Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten, korkmadım korkacak olsam, All Star takımda kalır, oyuna da çıkmaz keyfime bakardım. Bu bacakla yani (tek bacakla) All Star kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum. Çünkü benim cesaretim vardı. Çünkü benim hedefim vardı. 'Bu sakatlıkla bile tüm rakiple baş edebilirim' dedim. O yürek vardı bende çok şükür, Allah da bana hep yardım etti.