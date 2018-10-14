Survivor Nagihan canlı yayında ilk kez itiraf etti! Yemek veriyorlar mıydı?

Kanal D'de ekrana gelen 'Şule ile Vitrindekiler' programına, üç kez Survivor'a katılan milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu. Programda yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlatan Karadere'nin yıllar sonra gelen Survivor itirafı ise dikkatlerden kaçmadı.