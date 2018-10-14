Survivor Nagihan canlı yayında ilk kez itiraf etti! Yemek veriyorlar mıydı?

Kanal D'de ekrana gelen 'Şule ile Vitrindekiler' programına, üç kez Survivor'a katılan milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu. Programda yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlatan Karadere'nin yıllar sonra gelen Survivor itirafı ise dikkatlerden kaçmadı.
İlk gittiği zaman Survivor'da yemek yiyebileceğini düşündüğünü belirten Nagihan Karadere, adadaki yetkililere 'yemek verecek misiniz?' diye sorduğunu, onların da kendisine ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek.’ dediğini söyledi. Ardından Karadere sözlerine şöyle devam etti;
"Akşam yemek gelmeyince yetkiliye sordum. O da ‘Ne diyorsun Nagihan ne yemeği’ dedi. Biz o zaman olayın farkına vardık."
"ESKİ EŞİMLE TEK ORTAK NOKTAMIZ KIZIMIZ": Programda eşiyle boşanma sürecini de anlatan Nagihan Karadere, şunları dile getirdi;
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