Survivor Merve tesettürlü fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı

Survivor yarışmasıyla tanınır hale gelen milli sporcu Merve Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Survivor Merve tesettürlü fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı

TV8'de yayınlanan Survivor 2018 yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın'ın, Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Aydın'ın paylaşımına takipçileri çok yakışmış yorumunu yaparak beğendiklerini ifade etti. Merve'nin tesettürlü paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Merve'nin bir tesettürlü giyim markasının gönderdiği eşarp hediyesine teşekkür için böyle paylaşım yaptığı öğrenildi.

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Survivor Merve tesettürlü fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı

MERVE AYDIN KİMDİR?: 17 Mart 1990'da İstanbul'da doğan Merve Aydın, ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazandı ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçti.

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Survivor Merve tesettürlü fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı

YAŞADIĞI SAKATLIK AĞLATTI: Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşıdı.

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Survivor Merve tesettürlü fotoğraf paylaştı ortalık yıkıldı

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI: Merve Aydın, yine 2011 yılında Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Yine Çin'de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4xk elde ederek gümüş madalya kazandı.

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