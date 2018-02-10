Survivor Marcus aslen nereli gerçek adı ne sevgilisi yabancı

Survivor gönüllüler takımının en dikkat çeken ismi Marcus olacak gibi görünüyor. Farklı tarzı ile öne çıkan Marcus'un tam ismi Yiğit Marcus Aral. Instagram hesabından lüks br hayat ve güzel bir sevgili portresi ile öne çıkan Yiğit Marcus Aral'ın asıl işi yazılım mühendisliği.

ABD'de yaşayan Yiğit Marcus Aral hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Survivor olan Marcus eğitimini University Of Miami’de tamamlamış. Bir süre Türkiye'de yaşayan Marcus asıl mesleği yerine sahne hayatına yönelmiş.

Şansını podyumlarda deneyen Marcus, İstanbul'da bir model ajansında 3 yıl çalışmış. Şöhretin kapılarını modellikle aralayamayan Marcus sonunda asıl işine dönüş yapmış.

MARCUS'UN SEVGİLİSİ KİMDİR : 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, kendine ait bir yazılım şirketini yönetiyor. Marcus'un instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor. Marcus'un sevgilisi de bu hayata uygun bir profil çiziyor. Danialla Karlsson isimli sevgilisi güzelliği ve Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Sıradışı bir tarzı olan Marcus'un instagramdan yansıyan hayatı da bunun özeti gibi görünüyor. İşte Survivor Marcus'ın ya da tam adıyla Yiğit Marcus Aral'ın hayatından yansıyan kareler;

Kimdir bu Marcus nereli gerçek adı ne? Sevgilisi de olay... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN