Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren; bunun yanı sıra dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
Yalnıoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı.
Öte yandan son olarak İçerde dizindeki 'Yaşar' karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Mehmet Yılmaz Ak da artık Halka dizisinde olacak. Ünlü isim, dizide 'Özcan' karakterini canlandıracak.
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