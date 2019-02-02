Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren; bunun yanı sıra dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

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