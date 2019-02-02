Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Hasan Yalnızoğlu'nun TRT 1 ekranlarının fenomen dizisiyle izleyici karşısına çıkacağı ortaya çıktı.

Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren; bunun yanı sıra dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

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Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Yalnıoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı.

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Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Daha önce Karaoğlan, İncir Reçeli, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam gibi baarılı projelerde de boy gösteren Hasan Yalnızoğlu, yeni dizisinde 'Çağatay Erkmen' karakterine hayat verecek.

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Survivor Hasan bombayı patlattı! Artık TRT'nin fenomen dizisinde

Öte yandan son olarak İçerde dizindeki 'Yaşar' karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Mehmet Yılmaz Ak da artık Halka dizisinde olacak. Ünlü isim, dizide 'Özcan' karakterini canlandıracak.

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