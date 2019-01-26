Survivor Hakan Kanık'tan iddialı sözler

2 Şubat 2019'da başlayacak Survivor öncesi Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşılaşacağı serüvende yer alacağı kesinleşen Hakan Kanık, yarışma hakkında konuştu.

Survivor Hakan Kanık'tan iddialı sözler

Survivor Türkiye - Yunanistan için son 7 gün. Acun Ilıcalı'nın "İlk adımı ben attım" dediği Survivor adasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yarışmaya katılacağı kesinleşen MasterChef'in iddialı isimlerinden biri olarak tanınan Hakan Kanık ve Sema Aydemir'in ikiz kardeşi Seda Ocak açıklamaları heyacanını daha da yükseltti.

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Survivor Hakan Kanık'tan iddialı sözler

Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık olmuştu. 19 yaşında olah ve MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki ama Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılacağı kesinleşen ilk isim olan Hakan Kanık, zorlu mücadeleye nasıl hazırlanıyor?

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Survivor Hakan Kanık'tan iddialı sözler

"BENİ KÜÇÜMSEMEYİN": Hakan, ''Günde çitf antreman yapıyorum, beslenmeler ayrı. Haftada üç gün parkurlar yapıyoruz. Profesyonel ilerliyoruz. Oyunlarda takımı sırtlarım. Kimse beni küçümsemesin yaşımdan dolayı. Her yerde yaşımdan dolayı küçümsemdim. MasterChef'te de oldu ama Survivor'da buna asla izin vermeyeceğim. Yaşımın verdiği atiklik ve güçle takımımı sırtlayacağım.'' dedi.

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Survivor Hakan Kanık'tan iddialı sözler

''İlk yarışmacı olmanın heyecanı başka oluyor mu?'' sorusuna yanıt veren Hakan, şunları söyledi; ''Heyecan ve gurur verici. Milli bir mücadeleye gidiyoruz. Milli mücadelenin ilk yarışmacısı olmak çok onur veriyor bana. Onur verdiği kadar stres veriyor. Oylamalarda diğer adaylardan çok büyük bir farkla öndeyim. Hayranlarıma çok teşekkür ediyorum.''

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