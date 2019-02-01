Survivor Hakan Fazıl Say kavgasında ikinci perde! Açtı ağzını yumdu gözünü

Survivor Hakan Hatipoğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın sosyal medyadan kendisini engellediğini farkedince çileden çıktı.

‘Var mısın Yok musun’ yarışmasıyla adını duyuran ve 'Survivor'la şöhretini pekiştiren Hakan Hatipoğlu ile dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say arasındaki gerilim devam ediyor. Hatipoğlu bu seferde Say'ın kendisini engellediğini görünce çileden çıktı ve sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Twitter

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Hatılanacağı üzere; Fazıl Say, paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından dolayı takipçi sayısının azaldığından şikayet etmişti. Bunun üzerine Hatipoğlu da "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı" yorumunu yapmıştı. Say da Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sorunca ortalık karışmıştı. Twitter

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İkili arasındaki gerilim Fazıl Say'ın Hakan Hatipoğlu'nu engellemesiyle tekrar alevlendi. Say'ı 'klavye başındaki çocuklar'a benzeten Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi; Twitter

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