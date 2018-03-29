Survivor Gönüllüler'de Anıl gerilimi! 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'ın 12. sezonunun 34. bölümünde yarın akşam Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununa çıkacaklar. Gönüllüler iletişim oyununa hasret... Ünlüler ise her hafta sevdikleriyle buluşma fırsatı buluyorlar ama yeni ödülün ne olacağı merak konusu...

Survivor'ın son konseyinde Anıl'ın ismi 7 kişi tarafından yazılmış genç yarışmacı eleme adayı olarak çıkmıştı. Anıl neden isminin yazıldığına anlam veremezken Nagihan, güçlü yarışmacının yazılmasına karşı çıkıp sonuna kadar Anıl'ın yanında olacağını söylüyor. Hakan Hatipoğlu ise Anıl, Nagihan ve Birsen'in; Yağmur'u birbirinden bağımsız bir şekilde yazmasına inanmayıp imalı cümleler kuruyor

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ada konseyinde en çok ismi yazılan Anıl olmuştu. Dokunulmazlık sembolünü kazanan Cumali ise Ramazan Kalyoncu'nun ismini söylemişti. Haftanın en iyi performansını sergilenyen Birsen, Yağmur Banda'yı açıklamıştı. Yapılan SMS oylaması en az oyu alan Ramazan Kalyoncu yarışmaya veda etmişti. Ramazan ismi açıklanınca gözyaşlarına boğulup ailesinden özür dileyerek herkesi duygulandırmıştı.