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Survivor gönüllüler takımı 2018 kadrosu 4 isim tanıdık

Survivor gönüllüler takımı 2018 kadrosu 4 isim tanıdık

Survivor gönüllüler 2018 kadrosundakilerin isimlerinin listesini çıkarttık. Survivor gönüllüler yarışmacıları hayli ilginç. Survivor gönüllüler takımında en bilindik isimler Nevin Yanıt, Ramazan Kalyoncu, Ecem Karaağaç ve Cumali Akgül. İşte Survivor gönüllüler 2018 kadrosu.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 00:20 - Güncelleme: 10-02-2018 01:55

Survivor All Star yarışmacıları ve gönüllüler kadrosu Dominik adasına gittiler. Survivor All Star yarışmacıları ikişer üçer kez Dominik'e giden isimler olduğundan asıl 2018 gönüllüler kadrosundaki isimler merak konusu. Peki gönüllüler kadrosunda kimler var derseniz.

Survivor gönüllüler kadrosu yarışmacılarının isimleri şöyle : Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus

Survivor gönüllüler takımının yıldız ismi Nevin Yanıt Baltacı olacak. Nevin Yanıt Türkiye'de kısa mesafe koşu rekorlarını elinde tutan bir isim. Yıldız bir atlet olan Nevin Yanıt all star kadrosundaki Nagihan Karadere ve Sema Aydemir ile başa çıkabilecek ve hatta onları yenebilecek tek isim. Gönüllüler kadrosundaki Cumali Akgül de izleyicinin kulağına tanıdık gelen yarışmacı. Bunun sebebi Cumali Akgül'ün memleketi Iğdır'dan İstanbul'a kadar 1500 km yol yaparak reddedildiği Survivor'ın kapısından girmeyi başarmış olması. Yarışmacılar Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu isimlerini ise TV8 ekranlarındaki Göz6 yarışmasından hatırlayacaklar. 

Survivor gönüllüler 2018 kadrosu ünlüler takımı yarışmacıları

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