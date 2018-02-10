Survivor gönüllüler takımı 2018 kadrosu 4 isim tanıdık

Survivor All Star yarışmacıları ve gönüllüler kadrosu Dominik adasına gittiler. Survivor All Star yarışmacıları ikişer üçer kez Dominik'e giden isimler olduğundan asıl 2018 gönüllüler kadrosundaki isimler merak konusu. Peki gönüllüler kadrosunda kimler var derseniz.

Survivor gönüllüler kadrosu yarışmacılarının isimleri şöyle : Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus

Survivor gönüllüler takımının yıldız ismi Nevin Yanıt Baltacı olacak. Nevin Yanıt Türkiye'de kısa mesafe koşu rekorlarını elinde tutan bir isim. Yıldız bir atlet olan Nevin Yanıt all star kadrosundaki Nagihan Karadere ve Sema Aydemir ile başa çıkabilecek ve hatta onları yenebilecek tek isim. Gönüllüler kadrosundaki Cumali Akgül de izleyicinin kulağına tanıdık gelen yarışmacı. Bunun sebebi Cumali Akgül'ün memleketi Iğdır'dan İstanbul'a kadar 1500 km yol yaparak reddedildiği Survivor'ın kapısından girmeyi başarmış olması. Yarışmacılar Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu isimlerini ise TV8 ekranlarındaki Göz6 yarışmasından hatırlayacaklar.

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