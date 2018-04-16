Survivor finalisti dizi oyuncusu oldu

"Başta Ahmet Mümtaz Taylan olmak üzere çok iyi oyuncularla birlikteyim. Kendimi geliştirmem için çok güzel bir alan elde ettim" diyen Tütüncü, "Oyunculuk, çocukken bile çok ilgimi çeken, beni heyecanlandıran bir şeydi. Özellikle “Fight Club” ve “A Beautiful Mind” filmlerinden sonra genelde filmlerin konularından uzaklaşıp oyunculuk için izlemeye başladım. Bu da zamanla oyunculuğa merakımı daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

