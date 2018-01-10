Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

Önce Göz6 ardınan Survivor'ın en renkli karakterlerinden biri olarak hayatlarımıza girdi Erdi Ünver. Enteresan tavırları ve sözleri ile dikkat çeken Erdi Ünver, Göz6 evinde olan başarısını Survivor'a taşıyamamış ve elenmişti. O zamandan bu zamana sesi soluğu çok çıkmayan Erdi Ünver, bir sinema filmi çekti. Film setinde Peker Açıkalın ile yaşadığı şey ise büyük olay olacak.