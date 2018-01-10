Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

Önce Göz6 ardınan Survivor'ın en renkli karakterlerinden biri olarak hayatlarımıza girdi Erdi Ünver. Enteresan tavırları ve sözleri ile dikkat çeken Erdi Ünver, Göz6 evinde olan başarısını Survivor'a taşıyamamış ve elenmişti. O zamandan bu zamana sesi soluğu çok çıkmayan Erdi Ünver, bir sinema filmi çekti. Film setinde Peker Açıkalın ile yaşadığı şey ise büyük olay olacak.

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Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

'Survivor 2017'nin renkli yarışmacılarından Erdi Ünver, Aşiyan'da balık tutarken objektiflere yansıdı. Ünver, denize attığı oltasına iki küçük istavritle bir elbise askısının takılmasıyla espri patlatıp, "Önce askıyı şimdi de smokini denizden çıkaracağım. Çıkara çıkarak denizden askı çıkardık" dedi.

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Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

Şu sıralar oyunculuk dersleri alan Ünver, geçen günlerde aynı film için kamera karşısına geçtiği usta oyuncu Peker Açıkalın'ı rolüne fazla kaptırınca fazla hırpaladığını söyledi. Elinin ayarının kaçtığını gülerek anlatan Ünver, film setinde Açıkalın'la aralarında geçen sahneyi ise, "Karımı Gördün Mü?' adlı filmde Peker Açıkalın'la karşılıklı oynadık. Peker ağabey ile frekansımız tuttu. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış misali Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik...

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Survivor Erdi Peker Açıkalın'ı hastanelik etti sandalyeler havada uçuştu

'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu. Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım" diye konuştu.

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