Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

Elif, Survivor 2018'e katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katıldı. Geçen sene beyaz örgülü saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Elif'i yeni sitiliyle kimse tanıyamadı. Peki Survivor Elif kimdir? İşte hakkında bilgiler ve fotoğraflar...

116
Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. İstanbul Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur. Elif, Survivor 2018'e katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

216
Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

21. hafta Survivor'dan elenen Elif karar sonrası şöyle konuştu: Gerçekten çok üzgünüm. Aslında buraya kadar gelmiş olmak bir şampiyonluk. Ama devamını görememiş olmak üzücü bir durum. Takımda üç kişi kaldık. Mücadele ettik. Ünlüler takımıyla yarışmak gurur vericiydi. Özellikle Serhat Akın, çocukluğumun ve babamın hayran duyduğu bir isimdi. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

316
Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

Elif'in Survivor 2017'ye katılmadan önce, sosyal medyadan şu sözleri yazmıştı: "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Kısa sürede o kadar güzel dostluklar o kadar güzel kardeşlikler gördüm ki. Beni destekleyen yorumları paylaşımları sıcakkanlılığıyla motive eden ailem. Canım arkadaşlarım. En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim. Gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz. Aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyiki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin"

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro