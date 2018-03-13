Survivor Elif'i yeni kimse tanıyamadı

Elif, Survivor 2018'e katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Survivor 2017 yarışmasına gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta Survivor'a veda etti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katıldı. Geçen sene beyaz örgülü saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Elif'i yeni sitiliyle kimse tanıyamadı. Peki Survivor Elif kimdir? İşte hakkında bilgiler ve fotoğraflar... Twitter

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Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. İstanbul Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olmuştur. Elif, Survivor 2018'e katılmasıyla ilgili "Benim öyle çok uzun bir sürecim olmadı. Geçen sene de buradaydım. Ama tekrar burada olmak gerçekten de çok heyecan verici. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

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21. hafta Survivor'dan elenen Elif karar sonrası şöyle konuştu: Gerçekten çok üzgünüm. Aslında buraya kadar gelmiş olmak bir şampiyonluk. Ama devamını görememiş olmak üzücü bir durum. Takımda üç kişi kaldık. Mücadele ettik. Ünlüler takımıyla yarışmak gurur vericiydi. Özellikle Serhat Akın, çocukluğumun ve babamın hayran duyduğu bir isimdi. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Twitter

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