Survivor eleme adayları kimler? Acun'dan Ümit Karan'ı bitiren hareket!

Survivor'ın bu haftaki dokunulmazlık oyununu kazanan takımı All Star oldu. Ümit Karan ve Turabi güzel bir performans sergiledi. Ümit Karan oyun sırasında 2'de 2 yaparken Turabi ise 3'te 3 yaptı.

Acun sembolü vermeden önce Ümit Karan'a övgüler dizip "Mükemmel mücadeleler verdi. Önemli rakiplerini yendi." dedi. Kaptan, tam sembolün kendisine verileceğini zannederken Acun büyük bir sürpriz yaparak "Sembolü ona vermek isterdim ama 3'te 3 yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum." diyerek sembolü Türabi'ye verdi. Ümit Karan ise tam bu sırada gülerek Acun'a sitem etti. Ilıcalı bu görüntüleri sadece kendi Instagram hesabından yayınladı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da en çok adı yazılan isim Anıl oldu. Dokunulmazlık sembolünün kazanan Cumali ise Ramazan'ın ismini verdi. Haftanın en iyi performansını sergileyen Birsen de Yağmur'un ismini verdi. Böylelikle Anıl, Ramazan ve Yağmur haftanın eleme adayları oldular. Bu üçlü arasında SMS oylaması yapılacak. 3'lüden bir kişi yarınki elemeden sonra adaya veda edecek.