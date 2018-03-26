Survivor eleme adayları belli oldu!Survivor 2018 33. bölüm tanıtımı...

Survivor 2018'de bu akşam heyecanlı bir eleme gecesi yaşanacak. Survivor eleme adaylarından hangisi hayallerine veda edecek? Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı dül oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor son bölüm ve yeni yaşanacaklara dair merak edilen tüm bilgiler...

Survivor'da dün akşam kıyasıya bir rekabet vardı. Takımların hayatını belirleyen dokunulmazlık oyununun galibi All Star oldu. 10-7'lik skorla Gönüllüler takımını yenen All Star bu hafta da rahat bir şekilde konseye katılacak. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle. Bireysel dokunulmazlık için yarışacak olanlar da belli oldu. Haftanın en iyi performanı olan isim Birsen dokunulmazlığa hak kazanırken; bireysel dokunulmazlık yarışından da galip çıkan isim Cumali oldu. SURVİVOR'DA KİM ELENECEK? Konseyde yapılan oylama sonucunda en fazla ismi çıkan yarışmacı Anıl Berk Baki oldu. 2. eleme adayını Cumali belirledi. Cumali, Ramazan Kalyoncu'nun ismini verirken; Birsen 3. eleme adayı olarak Yağmur Banda'yı seçti. Ramazan, Yağmur ve Anıl üçlüsünden adaya kim veda edecek merak konusu...