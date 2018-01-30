Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

Ecem Karaağaç'ı Göz6 evinden tanıyoruz. Berna Keklikler'in belki de başarı konusunda en dişli rakiplerinden biriydi. Birçok insan onun Göz6 evinden Survivor'a katılacağını düşünüyordu ama olmadı. Ecem Karaağaç Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı... Ama tüm bunlar yaşandı bitti ve Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. Geçen yıl başarılı Göz6 performansına rağmen Survivor'a gidemeyen Ecem Karaağaç'ın Survivor 2018 kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Peki Survivor 2018'e gideceği iddia edilen Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli sevgilisi var mı? Ecem Karaağaç'ın annesi ve babasına bakın... İşte Survivor 2018'in en dişli kadın yarışamacılarından biri olması muhtemel Ecem Karaağaç hakkında tüm detaylar...

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Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR? 10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 yarışmacıları arasında Ecem Karaağaç'ın da yer alacağı duyuruldu. Henüz netlik kazanmayan bu iddialar sonrası Ecem Karaağaç'ın kim olduğu, hayatı merak edildi. İşte Ecem Karaağaç ile ilgili bilgiler...

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Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

14 Temmuz 1991 Bursa doğumlu yarışmacı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Daha önceden Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç heyecanı seven bir yapıya sahiptir.

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Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor’a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır.

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