Survivor Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli Göz6'nın gözdesiydi

Ecem Karaağaç'ı Göz6 evinden tanıyoruz. Berna Keklikler'in belki de başarı konusunda en dişli rakiplerinden biriydi. Birçok insan onun Göz6 evinden Survivor'a katılacağını düşünüyordu ama olmadı. Ecem Karaağaç Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı... Ama tüm bunlar yaşandı bitti ve Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. Geçen yıl başarılı Göz6 performansına rağmen Survivor'a gidemeyen Ecem Karaağaç'ın Survivor 2018 kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Peki Survivor 2018'e gideceği iddia edilen Ecem Karaağaç kimdir aslen nereli sevgilisi var mı? Ecem Karaağaç'ın annesi ve babasına bakın... İşte Survivor 2018'in en dişli kadın yarışamacılarından biri olması muhtemel Ecem Karaağaç hakkında tüm detaylar...