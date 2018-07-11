Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülenmişti. Birsen Bekgöz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Nihat Doğan'a olan aşkını ilan etti.

Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülenmişti. Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Instagram'da Kamera Arkası sayfasının geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili ilk kez el ele görüntülendi.

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Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

''YÜZÜN KİMİNLE GÜLÜYORSA YÜREĞİN ONA AİTTİR'': Survivor'da rakip takımlarda yarışan birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftin birlikte çekilen samimi fotoğrafları da iddiaları güçlendirmişti. Beklenen açıklama Birsen Bekgöz'den geldi. Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

İkilinin ilk fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin dün Nihat Doğan'ın Birsen'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?" yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.

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Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

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