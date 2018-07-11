Survivor Birsen Bekgöz aşkını dosta düşmana ilan etti

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülenmişti. Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Instagram'da Kamera Arkası sayfasının geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili ilk kez el ele görüntülendi.



