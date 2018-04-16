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Survivor Berna Canbeldek kimdir nereli kaç yaşında neden diskalifiye oldu

Survivor Berna Canbeldek kimdir nereli kaç yaşında neden diskalifiye oldu

Survivor 2018'de Ecem Karaağaç'ın yerine Survivor'a katılan Berna Canbeldek diskalifiye oldu. Survivor'dan diskalifiye olan Berna Canbeldek kimdir aslen nereli kaç yaşında Berna Canbeldek nedenn diskalifiye oldu? Berna Canbeldek'in Instagram fotoğrafları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:06 - Güncelleme: 16-04-2018 10:06

Ecem Karaağaç'ın  laneti mi? Survivor 2018'de sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ecem Karaağaç'ın yerine Survivor 2018'e katılan Berna Canbeldek, Survivor 2018'den diskalifiye oldu. Peki Survivor 2018'den diskalifiye olan Berna Canbeldek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Berna Canbeldek ne iş yapıyor Berna Canbeldek Survivor 2018'den neden diskalifiye oldu? İşte tüm detaylar.

BERNA CANBELDEK KİMDİR; Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

SURVIVOR 2018'DEN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU; Survivor 2018'de diskalifiye olan Berna Canbeldek oyun sırasında sakatlandı.

Acun Ilıcalı, daha sonra Berna Canbeldek'in dizinin çatladığını ve Survivor 2018'e veda ettiğini açıkladı.

Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!Survivor 2018'de şoke eden diskalifiye herkes afalladı kaldı!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

DAHA ÖNCE DE DİSKALİFİYE OLMUŞTU; Berna Canbeldek daha önce de katıldığı Survivor'da Sahra Işık ile kavga etmiş ve Sahra Işık'ı tokatlamıştı. Bu yüzden diskalifiye olmuştu.

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