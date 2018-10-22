Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı ve şok ithamlarda bulundu

Bennu Gerede ve fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu, 2006'da başlayan ve 2.5 yıl süren ilişkilerinin ardından mahkemelik oldu. Bu ilişkiden bir çocuk dünyaya getiren Gerede, Ağaoğlu'nun kendisine ve oğluna şidddet uyguladığını dile getirerek 50 bin liralık nafaka davası açtı. Twitter

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Bennu Gerede, eski sevgilisi Ahmet Ağaoğlu’ndan ayrılma kararı aldığında Ağaoğlu'nun yastıkla bebeğini ve kendisini banyoda boğmaya çalıştığını öne sürdü. Eski sevgilisinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu ise, “Bu kesinlikle doğru değildir. Yaklaşık 3 milyon lira borcum vardır. 7 bin lira tedbir nafakasının düşürülmesini istiyorum” dedi. Twitter

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10 YIL BOYUNCA ÇOCUĞUNA TEK BAŞINA BAKTI: İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde; Bennu Gerede ile Ahmet Ağaoğlu’nun 2006’da başlayan ve yaklaşık 2.5 yıl süren ilişkisinden New York’ta evlilik dışı bir çocuklarının dünyaya geldiği anlatıldı. Çocuğu ile soy bağı kuran baba Ahmet Ağaoğlu’nun daha sonra Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının anlatıldığı dava dilekçesinde şu iddialar yer aldı; Twitter

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