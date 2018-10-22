Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı ve şok ithamlarda bulundu

Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

Bennu Gerede ve fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu, 2006'da başlayan ve 2.5 yıl süren ilişkilerinin ardından mahkemelik oldu. Bu ilişkiden bir çocuk dünyaya getiren Gerede, Ağaoğlu'nun kendisine ve oğluna şidddet uyguladığını dile getirerek 50 bin liralık nafaka davası açtı.

123
Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

Bennu Gerede, eski sevgilisi Ahmet Ağaoğlu’ndan ayrılma kararı aldığında Ağaoğlu'nun yastıkla bebeğini ve kendisini banyoda boğmaya çalıştığını öne sürdü. Eski sevgilisinin iddialarının asılsız olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu ise, “Bu kesinlikle doğru değildir. Yaklaşık 3 milyon lira borcum vardır. 7 bin lira tedbir nafakasının düşürülmesini istiyorum” dedi.

223
Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

10 YIL BOYUNCA ÇOCUĞUNA TEK BAŞINA BAKTI: İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde; Bennu Gerede ile Ahmet Ağaoğlu’nun 2006’da başlayan ve yaklaşık 2.5 yıl süren ilişkisinden New York’ta evlilik dışı bir çocuklarının dünyaya geldiği anlatıldı. Çocuğu ile soy bağı kuran baba Ahmet Ağaoğlu’nun daha sonra Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının anlatıldığı dava dilekçesinde şu iddialar yer aldı;

323
Survivor Bennu mahkemelik oldu! 'Bebeğimi ve beni boğmaya çalıştı'

“Müvekkil Bennu Gerede 9 aylıkken bebeği ile birlikte konuttan ayrılmaya karar vermiştir. Bunun üzerine davalı Ahmet Ağaoğlu müvekkil Bennu Gerede’yi ve bebeği yastıkla boğmaya çalışmıştır. Müvekkil 10 yıl boyunca çocuğa tek başına bakmıştır...

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro