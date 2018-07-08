Survivor Avatar Atakan'ın oğluna bakın olay fotoğraf

Survivor yarışması ile tanınan, katıldığı sezonda büyük ödülü kazanan Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan, asıl büyük ödülü eşinin doğumuyla kazandı. Avatar Atakan'ın oğluyla olan fotoğraf çok konuşuldu.
Dünya Şampiyonu milli boksörümüz Avatar Atakan oğluyla ilk pozunu verdi. Söz adlı dizide Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar Atakan Arslan, baba olmanın sevincini yaşıyor.
İŞTE O FOTOĞRAF; Avatar' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, oğluyla ilk pozunu verdi. Baba olmanın sevincini yaşayan Arslan, oğluna 'Aslan' adını verdi.
Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan, geçen yıl Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu.
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