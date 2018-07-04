Survivor Adem'in şampiyonluk videosu tıklanma rekoru kırdı

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı sosyal medyada paylaştı video ile yarışma süresince kendini destekleyenlere teşekkür etti.

"HİKAYEMİZ ÇOK GÜZEL TAMAMLANDI" Survivor 2018'de ipi göğüsleyen Adem Kıllıççı sevenlerine " Merhaba arkadaşlar bugün gerçekten çok mutluyum ve bu mutluluğumu tüm sevenlerimle, bana oy gönderen dua eden herkesle paylaşmak istiyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Hem ailemi hem sizi çok yıprattım. Çok üzüldünüz,benimle üzüldünüz, benimle sevindiniz. Ve bu hikayeyi başlatırken birbirimize inandık. İnanarak yola çıktık ve inancımızın sonucunda çalıştık. Çalışmamızın neticesinde de o kupayı kaldırdık hep beraber. Hepimiz taşın altına elini koyarak kazandık. Bütün sevenlerime teşekkür ediyorum. Hikayemiz çok güzel tamamlandı" diyerek teşekkür etti.