Survivor Adem Kılıçcı Nagihan Karadere'nin öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2018, özellikle son haftalarda ivmeyi arttırdı. Gönüllüer Takımı'nın makus talihinin biraz da olsa değiştiğini görüyoruz son haftalarda. Öte yandan oyun kayıplarının Ünlüler Takımı'na nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Ancak Survivor 2018 ile ilgili bunların dışınd başka bir şey şimdilerde çok konuşuluyor, özellikle sosyal medyada. Konu Adem Kılıçcı ve Nagihan Karadere...
Nagihan Karadere, Survivor tarihinin en olaylı kadın yarışmacılarından. Hem katıldığı ilk sezon söyledikleriyle hem de bu yıl yaptıkları ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.
Adem Kılıççı ise Survivor'ın en başarılı yarışmacılarından biri. Özellikle bu yıl performansı göz dolduruyor. Peki bu ikilinin alakası ne dersiniz? Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı'nın sosyal medya da yayılan bir fotoğrafı herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.
İŞTE O FOTOĞRAF; Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı'nın milli takım günlerine ait olan bu fotoğrafı herkesi şaşırttı. Şaşırtan yanı ise ikilinin birlikte fotoğrafının olması değil, Nagihan Karadere'nin müthiş değişimi oldu.
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