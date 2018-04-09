Survivor 9 Nisan 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 9 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Funda Alkayış oldu.

İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Cumali Akgül ve Yağmur Banda isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı. Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Funda Alkayış olmuştu.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Funda Alkayış, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.