Survivor 8 Nisan 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 8 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Funda Alkayış için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Funda Alkayış oldu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Cumali Akgül ve Yağmur Banda diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Funda Alkayış için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.