Survivor 4 Mart 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 25 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan İpek Yaşar, Melih Özkaya ve Emre Durak için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Melih Özkaya ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Emre Durak oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından İpek, Melih ve Emre için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 5 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.