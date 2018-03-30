Survivor 35. bölüm fragmanı Batuhan'la Ümit Karan arasında ipler geriliyor

Survivor'ın 12. sezonunun 35. yeni bölümünde bu akşam Gönüllüler ve All Star takımları Alp Kırşan'ın yöneteceği yemek ödüllü oyunda karşı karşıya gelecek. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybetmelerinin ardından takımlarından Ramazan'ın elendiği Gönüllüler'de tartışmalar artıyor.

Nagihan Karadere'nin 'Burada puanları Nagihan Karadere alıyor' sözlerine takım arkadaşı Funda'dan tepki geldi. Funda Nagihan'ı eleştirerek, 'Herkesin geri kalması yerde geri çekilmesi lazım. Ama Nagihan bunu bir türlü yapmıyor. Nagihan gibi Birsen de onun peşinde gitmeye başladı. Ama ben bunun böyle olmasına izin vermeyeceğim.' dedi.

BATUHAN VE ÜMİT KARAN GERİLİMİ

Ödül oyunu sırasında ise Ümit Karan ve Batuhan arasında sinirler geriliyor. Oyun sırasında kenardan bağıran Batuhan'ın sözlerine kızan Ümit Karan tepki gösteriyor. İkili arasında tansiyon yükselirken araya takım arkadaşları giriyor.

Survivor'ın yeni bölümünde, Alp Kırşan'ın 'Krallar gibi bir ödül' sözleriyle açıkladığı yemek ödülünü gören yarışmacılar adeta kendinden geçiyor. Survivor'da son 3 oyunu da kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanabilecek mi?