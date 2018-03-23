Survivor 30. bölüm fragmanında iletişim ödülü heyecanı!

Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümünde All Star uzun aradan sonra Baraka ödülünü almayı başardı. Gönüllüler takımı ise ödül oyunun kazandı. Survivor yeni bölüm fragmanında ise bu akşam iletişim oyunu oynanacak. Survivor 2018’de daha önce iletişim oyunu kazanamayan Gönüllüler ailelerinde görebilme umuduyla yarışacak. Alp Kırşan bu akşam oynanacak oyundaki parkurun belki de Survivor tarihinin en uzun parkuru olduğunu dile getirdi. İşte yeni bölüm fragmanı…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor yeni bölümde iletişim oyunu oynanacak. Nagihan, kızını görebilmek umuduyla iletişim oyununda varını yoğunu vereceğini dile getirdi. Anıl’ın söylediği söz ise Murat Ceylan’ı çileden çıkardı.

DÜN GECEKİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da artık takımlar tamamlandı, son olarak eklenen Berna Canbeldek ile birlikte Survivor çekişmesi zirveye çıktı. Survivor son bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı, oyuncu motivasyonları için büyük önem taşıyan Survivor ödül oyununda, büyük ödül baraka olunca mücadelenin önemi arttı. Survivor Ödül oyunu sonucunda All Star: 10 Gönüllüler: 7 Ödül All Star'ın oldu.

TURABİ’NİN DÜN GECEKİ SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Survivor'da ödül oyunu gecesinin yaşandığı son bölümde önemli gelişmeler meydana geldi. Survivor'ın simge isimlerinden Turabi'den itiraf geldi: “Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor'dan olmak istemiyorum.

“SURVİVOR HAYALİME VEDA EDECEĞİM”

Turabi: Bu aralar kendim olamayacağım, olursam Survivor hayalime veda edeceğim. Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor'dan olmak istemiyorum

Adem: Ben tahammül edemediğim insanlara bu şekilde davranırım.

Funda: Ödüle değil oyunu alamadığımıza üzülüyorum. Çok iyi başlamıştık.

  • Medya 23 Mart 2018 10:01
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