Survivor 29. bölüm fragmanı Nagihan ile Sahra birbirine giriyor

Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 29. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor 29. yeni bölümde iki takım kum sahada ödül oyununa çıkacaklar. Ödül oyununda ise gerilim had safhaya çıkıyor.

Survivor son bölümde yaşanan Adem ile Turabi kavgası All Star takımını bir hayli germiş durumda... Merve hem Turabi'yi hem de Adem'i eleştiriyor. Adem, "Ben bunları unutamam, ertesi gün oyun kazandığımda gel çak, diyemem" diyor. Turabi ise Adem için klavyedeki boşluk tuşu benzetmesi yaparak, çok yer kapladığını ama boş olduğunu söylüyor.

ÖDÜL OYUNUNDA KAVGA:

Ünlüler ve Gönüllüler perşembe akşamı ödül oyununa çıkacaklar. Ödül oyunu öncesi Berna Canbeldek, All Star takımına dahil oluyor. Yarışma başladığı andan itibaren ise sert temaslar yaşanıyor. Kum sahada hentbol oynayan iki takımda Nagihan ve Sahra birbirine giriyor. Sahra mücadele esnasında Nagihan'a vuruyor Nahihan "Bana vurma" deyip çıldırıyor. Sahra ise Nagihan'a topu fırlatarak karşılık verince kavga daha da alevleniyor. İkiliyi diğer yarışmacılar zar zor ayırıyor. Bakalım herhangi bir diskalifiye yaşanacak mı?

Survivor yeni bölüm 22 Mart Perşembe akşamı TV8 ekranlarında...