Survivor 26 Mart 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 26 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Ramazan Kalyoncu oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Ramazan Kalyoncu, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.