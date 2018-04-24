Survivor 23 Nisan 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Sahra Işık oldu.

İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Sahra Işık ve Adem Kılıççı isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Ünlüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı. Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme da adayı Mustafa Kemal Kurt olmuştu.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Sahra Işık, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.