Survivor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! All Star’dan bir kişi Gönüllüler’e geçti

Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni bölümde bir sürprizini daha açıklıyor. Yarışmacılar da izleyiciler de şoke oluyor. All Star Nagihan Karadere, Gönüllüler takımına geçiyor ve eski takım arkadaşları ile birbirine giriyor. İşte Survivor yeni fragman…

Acun: Hakan’ı Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman All Star takımından bir kişi ben de geçmek istiyorum demişti. Bugün itibariyle Nagihan Gönüllüler takımına geçecek.

Sahra: Nagihan her zaman istatistik kovalayarak bencillik yapan kişi oldu. Bir adım geri çekilmesini bilmeliydi.

Nagihan: Hiç alakası yok. O zaman değerimi kıymetimi bilseydiniz arkadaşım!

Sema: Onun varlığı yokluğu bizi bağlamaz.

Nagihan: Sahra’nın yedeği yaptınız beni.