Survivor 2019'da adaya veda eden ilk isim belli oldu

2 Şubat'ta yayınlanmaya başlayan TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor Türkiye Yunanistan'da adaya ilk veda eden isim belli oldu.

TÜRK TAKIMINDAN ELEME ADAYI ÇIKMADI: Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan iki dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazandı.

Türkiye 2 zaferle takımını dokunulmazlık altına aldı. Bu nedenle Türkiye takımından bu hafta eleme adayı çıkmadı.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İLK İSİM BELLİ OLDU: Survivor Türkiye Yunanistan takımından 3 eleme adayı belirlendi. Survivor'a bu akşam veda eden ilk isim Yunanistan takımından Demi Tsagonou oldu.



