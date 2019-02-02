Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Kimdir?

Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

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