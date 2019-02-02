Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başladı. Yunan takımında yer alacak isimlerden birisi de Dimitra Vamvakousi oldu. Peki kimdir Dimitra Vamvakousi, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, boyu kaç merak konusu oldu.

Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Kimdir?
Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

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Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Nereli?
Yunanistan’da doğmuştur.

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Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Sevgilisi Var Mı?
Sevgilisi yoktur.

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Survivor 2019 Dimitra Vamvakousi kimdir Instagram paylaşımları

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan Dimitra Vamvakousi Vikipedi
Dimitra Vamvakousi, 1995 yılında Yunanistan'da doğmuştur. Eğitimini Uluslararası Spor Akademisi'nde tamamlamıştır. Modellik yapan Dimitra; dalış yapmayı sevmekte ve sırık atlamada mesleki kariyer yapmış bir sporcudur. Pozitif ve dinamik olduğunu söyleyen Dimitra Vamvakousi; Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarındandır.

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