Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan başladı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da adaya her yıl farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı'nın bu kez adaya bakın nasıl geldi.
Herkesi ekran başına toplayan Survivor yarışma programı yeni sezon başladı. Bu yıl Türkiye - Yunanistan takımlarının yarışacağı yarışma yine izleyicilerini ilk bölümde ekrana başına topladı.
Acun Ilıcalı ise her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu.
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