Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan başladı. Her yıl Survivor adasına farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı, bu kez bakın nasıl geldi.

Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan başladı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da adaya her yıl farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı'nın bu kez adaya bakın nasıl geldi.

116
Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Herkesi ekran başına toplayan Survivor yarışma programı yeni sezon başladı. Bu yıl Türkiye - Yunanistan takımlarının yarışacağı yarışma yine izleyicilerini ilk bölümde ekrana başına topladı.

216
Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyunları büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler. Erzak oyunu ve 1. dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı kazandı.

316
Survivor 2019 başladı! Acun Ilıcalı adaya bakın nasıl geldi

Acun Ilıcalı ise her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro