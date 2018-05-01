Survivor 2018'in güzellerini bir de böyle bakın!

Survivor 2018'de şampiyon olmak için yarışan isimlerin, Instagram paylaşımları dikkat çekti. Survivor 2018'in ünlüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Elif Şadoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Elif Şadoğlu'nun özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında ve nereli?