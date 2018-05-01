Survivor 2018'in güzellerini bir de böyle bakın!

Survivor 2018'de şampiyon olmak için yarışan isimlerin, Instagram paylaşımları dikkat çekti. Survivor 2018'in ünlüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Elif Şadoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Elif Şadoğlu'nun özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında ve nereli?
1992 yılında dünyaya gelen Elif Şadoğlu, fitness eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017'de yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliği ön plana çıkan Elif Şadoğlu, katıldığı Survivor 2017'nin tanıtımında, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" sözleriyle ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğunu vurgulamıştır.
Elif Şadoğlu son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de All Star takımında yarışıyor. Elif Şadoğlu yarışmada şu ana kadar topladığı 44 puanla 13. sırada bulunuyor.
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