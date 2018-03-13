Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyor

Survivor 2018'de tüm Survivor yarışmaları arasında bir ilk yaşandı. İlk defa dışarıdan bu kadar çok oyuncu takviyesi alındı. Buna paralel olarak daha önce hiç yaşanmayan sakatlıklar yaşandı, birçok yarışamcı Survivor'ı bırakmak zorunda kaldı. Tüm bunlar üzerine Acun Ilıcalı Survivor 2018'e sonradna katılan dört ismi daha açıkladı. All-star takımına Elif Şadoğlu ve yiğit Dikmen katılırken gönüllüler takımına Buğra Batuhan Eruygun ve Mustafa Kemal Kurt katıldı. Mustafa Kemal Kurt çok dikkat çekti bunun sebeplerinden biri de güçlü fiziği. Hadi gelin Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt'u biraz daha yakından tanıyalım. Mustafa Kemal Kurt kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı tüm detayları haberimizde....