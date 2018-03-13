Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyor

Survivor 2018'de tüm Survivor yarışmaları arasında bir ilk yaşandı. İlk defa dışarıdan bu kadar çok oyuncu takviyesi alındı. Buna paralel olarak daha önce hiç yaşanmayan sakatlıklar yaşandı, birçok yarışamcı Survivor'ı bırakmak zorunda kaldı. Tüm bunlar üzerine Acun Ilıcalı Survivor 2018'e sonradna katılan dört ismi daha açıkladı. All-star takımına Elif Şadoğlu ve yiğit Dikmen katılırken gönüllüler takımına Buğra Batuhan Eruygun ve Mustafa Kemal Kurt katıldı. Mustafa Kemal Kurt çok dikkat çekti bunun sebeplerinden biri de güçlü fiziği. Hadi gelin Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt'u biraz daha yakından tanıyalım. Mustafa Kemal Kurt kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı tüm detayları haberimizde....
MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR? Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor.
Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.
Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor.
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