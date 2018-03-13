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Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal kimdir nereli sevgilisi var mı

Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal kimdir nereli sevgilisi var mı

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de Gönüllüler takımına katılacak ismi daha açıkladı. Bu isimlerden biri Buğra Batuhan Eruygun diğeri ise Mustafa Kemal Kurt. Peki Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı sorularının cevapları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 12:47 - Güncelleme: 13-03-2018 12:47

Sakatlıkların eksik olmadığı Survivor 2018'de haliyle dışarıdan takviyelerde eksik olmuyor. Daha önce Gönüllüler takıma İpek ve Emre'nin dahil olması ile başlayan süreç, Gönüllüler takımında Melih Özkaya'nın sakatlanıp Survivor 2018'den ayrılması, Nagihan Karadere'nin All-star takımından Gönüllüler takımına geçmesi ile devam edince Acun Ilıcalı çareyi Survivor 2018'e yeni yarışmacılar çağırmakta buldu. Acun Ilıcalı Survivor 2018'e sonradan katılacak dört ismi daha açıkladı. Survivor 2018'de All-star takımına Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen katılırken Gönüllüler takımına Buğra Batuhan Eruygun ve Mustafa Kemal Kurt dahil oldu. Mustafa Kemal Kurt, kaslı fiziği ile çok dikkat çekti. Peki Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı. İşte tüm detaylar haberimizde.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR; Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. 

Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

Survivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyorSurvivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyorSurvivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyorSurvivor 2018'e sonradan katılan Mustafa Kemal Kurt şaşkına çeviriyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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