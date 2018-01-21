Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın ekrana en çok damga vuran işlerinden biri olan Survivor 2018, her yıl olduğy gibi bu sene içinde çıtayı yükseklere çekerek geliyor. 10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. bu kadroya ait detayları bazen kendisi paylaşırken bazen yarışmacılar katılıp katılmayacaklarını kendileri paylaşıyor. Bizler Survivor 2018'e başka kimlerin katılacağını düşünüp dururken iki ismin daha kadroya dahil olduğu iddia edildi. Peki katılacak o isimler kimler?