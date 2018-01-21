Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın ekrana en çok damga vuran işlerinden biri olan Survivor 2018, her yıl olduğy gibi bu sene içinde çıtayı yükseklere çekerek geliyor. 10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. bu kadroya ait detayları bazen kendisi paylaşırken bazen yarışmacılar katılıp katılmayacaklarını kendileri paylaşıyor. Bizler Survivor 2018'e başka kimlerin katılacağını düşünüp dururken iki ismin daha kadroya dahil olduğu iddia edildi. Peki katılacak o isimler kimler?

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Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

Survivor yarışmasının bu yılki sezonunun ne zaman başlayacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Yarışma hakkında aranan bir diğer konu da Survivor 2018 kadrosunda yer alacak isimler. Acun Ilıcalı yarışmanın başlayacağı tarihi açıklarken, katılacak yarışmacıların büyük bir kısmı da belli oldu.

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Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

Survivor 2018'e bu yıl Murat Ceylan, Cumali Akgül, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran'ın katılacağı kesinleşmişti. Kısa bir süre öncede Gizem Kerimoğlu ve Damla Can'ın yarışmaya katılacağı iddia edilmişti. Şimdi bir isim daha gündemde. Sosyal medya onun tekrar katılacağından ise çok emin. Peki Survivor 2018 kadrosunu katılacak o sürpriz isim kim?

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Survivor 2018'e katılacak iki bomba isim daha belli oldu

O İSİMLER ECEM KARAAĞAÇ VE RAMAZAN KALYONCU; Göz6 evinde göz dolduran iki yarışmacı Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu'nun Survivor 2018'de yarışacağı iddia edildi.

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