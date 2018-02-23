Survivor 2018'e iki yeni yarışmacı katıldı! Emre ve İpek kimdir?

Survivor 2018'e iki yeni yarışmacı katıldı. Survivor'da Gönüllüler takımına katılan Emre Durak ve İpek Yaşar kimdir? Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından, Gönüllüler takımına katılan isim Emre Durak ve İpek Yaşar kaç yaşındadır?

Survivor 2018'de Gönüllüler takımına Emre ve İpek isimli iki yeni yarışmacı katıldı. Survivor Gönüllüler'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu ve hastalığından dolayı yarışmadan çıkartılan Gamze'nin yerine gelen yeni yarışmacılar, Cuma akşamı ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı. Survivor Gönüllüler takımına Emre Durak ve İpek Yaşar geldi. Survivor 2018'in yeni yarışmacıları Emre ve İpek kimdir? Twitter

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Acun Ilıcalı daha önce Survivor'da yedek oyuncuların takımlara katılacağını açıklamıştı. All Star ve Gönüllüler takımlarına ikişer yeni oyuncunun yanı sıra, hastalığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze'nin yerine esktra olarak yedek bir oyuncu geldi. Gözünden yaralanan ve bir hafta sonra Survivor'a dönecek olan Hakan'ın bir ay boyunca oyunlarda mücadele edemeyecek olması sebebiyle, Gönüllüler'in yeni yarışmacısı daha erken takıma katıldı. Twitter

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SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR? Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının 'Çılgın Goril' isimli Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor. Twitter

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