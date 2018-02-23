Survivor 2018'e iki yeni yarışmacı katıldı! Emre ve İpek kimdir?

Survivor 2018'de Gönüllüler takımına Emre ve İpek isimli iki yeni yarışmacı katıldı. Survivor Gönüllüler'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu ve hastalığından dolayı yarışmadan çıkartılan Gamze'nin yerine gelen yeni yarışmacılar, Cuma akşamı ödül oyunu öncesinde takımlarına katıldı. Survivor Gönüllüler takımına Emre Durak ve İpek Yaşar geldi. Survivor 2018'in yeni yarışmacıları Emre ve İpek kimdir?
Acun Ilıcalı daha önce Survivor'da yedek oyuncuların takımlara katılacağını açıklamıştı. All Star ve Gönüllüler takımlarına ikişer yeni oyuncunun yanı sıra, hastalığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze'nin yerine esktra olarak yedek bir oyuncu geldi. Gözünden yaralanan ve bir hafta sonra Survivor'a dönecek olan Hakan'ın bir ay boyunca oyunlarda mücadele edemeyecek olması sebebiyle, Gönüllüler'in yeni yarışmacısı daha erken takıma katıldı.
SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR? Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının 'Çılgın Goril' isimli Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.
SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR? İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporcusu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Aksu'nun yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018’e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. CrossFit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
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