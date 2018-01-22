Survivor 2018'e 4 bomba isim daha bakın onlar kim

Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın ekrana en çok damga vuran işlerinden biri olan Survivor 2018, her yıl olduğy gibi bu sene içinde çıtayı yükseklere çekerek geliyor. 10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. bu kadroya ait detayları bazen kendisi paylaşırken bazen yarışmacılar katılıp katılmayacaklarını kendileri paylaşıyor. Bizler Survivor 2018'e başka kimlerin katılacağını düşünüp dururken dört ismin daha kadroya dahil olduğu iddia edildi. Peki katılacak o isimler kimler? Ve daha önemlisi kadroya nasıl katılacaklar? İşte detaylar.



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Survivor yarışmasının bu yılki sezonunun ne zaman başlayacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Yarışma hakkında aranan bir diğer konu da Survivor 2018 kadrosunda yer alacak isimler. Acun Ilıcalı yarışmanın başlayacağı tarihi açıklarken, katılacak yarışmacıların büyük bir kısmı da belli oldu. Twitter

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Survivor 2018'e bu yıl Murat Ceylan, Cumali Akgül, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran'ın katılacağı kesinleşmişti. Kısa bir süre öncede Damla Can, Ecem Karaağaç ve Ramazan Kalyoncu'nun yarışmaya katılacağı iddia edilmişti. Şimdi dört isim daha gündemde. Ancak bu dört isim bildiğimiz gibi direkt Survivor yarışmacası olamayabilir. Peki iddialar ne yönde? O isimler kimler?

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