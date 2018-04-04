Survivor 2018'de şoke eden iddia o isim yarışmayı bıraktı

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken her detayı incelenmeye devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Survivor 2018'e dair tüm detayların konuşulduğu Survivor Panaroma programında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Survivor 2018, tüm hızıyla devam ediyor. En son Survivor All star-Gönüllüler konseptinin bitip, yerine Survivor Ünlüler-Gönüllüer konseptinin getirilmesiyle adından söz ettiren ve eleştiri oklarının hedefi olan Survivor 2018 için, izleyiciyi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Survivor'ın o yarışmacısı yarışmayı bıraktı mı? Twitter

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Son olarak konsep değişimi nedeniyle Hilmicem İntepe, Murat Ceylan ve Damla Can'ın Gönüllüler Takımı'na geçmesi ile izleyiciyi şaşırtan Survivor 2018'de işler nasıl devam edecek merak ediliyor. Bir yarışmacı hakkında ortaya atılan iddia ise çok tartışılacak. Twitter

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018' yarışmasına veda eden son isim Nevin Yanıt oldu. Kariyeri büyük başarılarla dolu olan 32 yaşındaki sporcu, gönüllüler takımında bir türlü beklentileri karşılayamadı. Acun Ilıcalı, SMS sonuçlarını açıkladıktan sonra milli sporcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Twitter

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