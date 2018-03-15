Survivor 2018'de büyük rezillik Acun Ilıcalı bile beklemiyordu

Kavgalar, sakatlıklar, rekabet, hırs, mücadele... Her yıl olduğu gibi Survivor bu sene de oldukça adından söz ettiriyor. Özellikle bu yıl sakatlıklar ve buna bağlı olarak diskalifiyelerle gündeme gelen Survivor 2018'de entersan şeyler de yaşanıyor. Bunlar biri de eğer böyle devam ederse rezil edecek bir rekor. Peki bu ne dersiniz?
All-star takımı hayli güçlü ve bunu Survivor 2018'de fazlasıyla gösteriyor. 13 oyunluk galibiyet serisine imza atan All-star takımı böyle giderse bunun gibi daha çok galibiyet serisine imza atabilir. Ayrıca Survivor enternasyoneli, Gönüllüer takımına asla göstermediler.
Gönüllüler takımı ise asıl Survivor'ı yaşayan taraf. Uzun süre galibiyet yüzü görmeye, ödül kazanamayan Gönüllüler takımının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. En son Melih Özkaya sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Gönüllüler takımı şimdi rezil eden bir rekor ile gündemde.
HERKESİ ŞOKE ETTİ; Survivor 2018 oyunları heyecan içinde takip ediliyor. Survivor'a sonradan katılan ve üç haftadır yarışan İpek Yaşar hiç birebir oyun kazanamadı.
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