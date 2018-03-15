Survivor 2018'de büyük rezillik Acun Ilıcalı bile beklemiyordu

Kavgalar, sakatlıklar, rekabet, hırs, mücadele... Her yıl olduğu gibi Survivor bu sene de oldukça adından söz ettiriyor. Özellikle bu yıl sakatlıklar ve buna bağlı olarak diskalifiyelerle gündeme gelen Survivor 2018'de entersan şeyler de yaşanıyor. Bunlar biri de eğer böyle devam ederse rezil edecek bir rekor. Peki bu ne dersiniz?